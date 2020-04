Governo prorroga quarentena até dia 10 de maio em SP

Importante

Essa é a segunda prorrogação da quarentena desde o decreto foi publicado.

O governador João Doria (PSDB) anunciou em uma coletiva no início da tarde desta sexta-feira (17) a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo até dia 10 de maio. Essa já é a segunda prorrogação da quarentena que teve início no dia 24 de março nos 645 municípios do estado.





O estado registra 853 mortes provocadas pela Covid-19 e 11.568 casos confirmados de contaminação. Em Cotia são 64 casos confirmados e 8 mortes confirmadas pelo Covid-19.

O término da quarentena estava previsto para o dia 22 de abril. A medida obriga o fechamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais, como nas áreas de Saúde e Segurança.





Se nada se alterar, Cotia deve prorrogar também a quarentena como vem fazendo desde o início da pandemia, seguindo as determinações do governo do estado.





Na última quarta-feira (15) o isolamento social no estado foi de 50%, em Cotia 53%. De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 (doença causada pelo vírus) é de 70%.



Coletiva completa: