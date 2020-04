Cotia confirma mais duas mortes por covid-19; Total é de 14 óbitos

Destaque

Número de infectados chega a 140 na cidade





De ontem para hoje, o número de infectados subiu de 139 para 140 e os óbitos em investigação se manteve em 6.

A Vigilância Epidemiológica de Cotia atualizou os dados de covid-19 na cidade nesta segunda-feira (27) e confirmou a morte de mais duas pessoas por causa do novo coronavírus, o total de óbitos é de 14. (veja o gráfico no fim da matéria).Há ainda 119 pacientes internados entre suspeitos e confirmados com covid-19.Segundo a secretaria de saúde os dados foram atualizados nesta segunda-feira (27) às 7h