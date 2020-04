Governo prorroga por 15 dias quarentena em SP

Importante

Medida entra em vigor a partir desta quarta (8). SP registra 275 mortes por coronavírus e 4.620 casos confirmados da doença.





*G1.





O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado até o dia 22 de abril. A determinação entra em vigor a partir desta quarta-feira (8). A medida segue sem flexibilizações, e foi tomada para conter o avanço do coronavírus no estado. A determinação será publicada no Diário Oficial desta terça-feira (7)."Sim, a prorrogação da quarentena será feita por mais 15 dias no estado de São Paulo, do dia 8 de abril a 22", afirmou João Doria. "Isso é constitucional, é uma determinação que deve ser seguida por todos os municípios do estado".