Isolamento social em Cotia se mantém em 53%, no estado é de 49%

Ibiúna

Dado é relativo a esta quinta-feira (16); índice ideal é de 70%, de acordo com o Centro de Contingência do Coronavírus





O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no Estado foi de 49% nesta quinta-feira (16).





Na cidade Cotia o índice se manteve em 53% desde a terça-feira (14). Em Ibiúna, um dia após o governador João Dória ter elogiado a cidade pelo alto índice de isolamento social, a porcentagem caiu de 59 para 57% nesta quinta-feira (16).





A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.