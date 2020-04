Isolamento social em Cotia cai para 50%

Destaque

Índice ficou acima da média do estado que foi de 48% nesta quarta-feira (22).





O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social em Cotia foi de 50% nesta quarta-feira (22).





Em relação ao dia anterior, a queda foi de 10%, porém terça-feira (21) foi feriado. Comparado ao mesmo dia da semana passada, a queda foi de 3%.



Ontem foi o dia com menor índice de isolamento social em Cotia desde o dia 21 de março quando a quarentena iniciou no estado.





Apesar da queda, a cidade manteve o isolamento acima do índice médio do estado que nesta quarta-feira (22) foi de 48%.





A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.