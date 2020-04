Idosos acamados de Cotia podem solicitar envio de medicamentos contínuo, fraldas e outros em suas casas

Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia criou o Sistema de Remédio em Casa e deu início à entrega de medicação de uso contínuo, kit diabete, kit curativo e fraldas na residência de idosos acamados, desde o início da quarentena - adotada para conter a pandemia do novo Coronavírus. Centenas de entregas já foram realizadas a partir do agendamento feito pela própria Secretaria de Saúde. Idosos acamados, no entanto, que não receberam o contato da Secretaria, devem ligar para 4934-5327.”, explicou Adriana Cardoso, Coordenadora do Atende Cotia e Apoio à Gestão. Segundo ela, alguns cadastros de pacientes estão desatualizados, por isso, é importante que façam contato com a Secretaria por telefone.Outra ação realizada pela Secretaria de Saúde foi a vacinação contra a gripe de mais de 500 idosos acamados. A vacinação aconteceu aos sábados na casa dos pacientes. “”, disse Adriana.