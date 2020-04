Cotia confirma mais 2 mortes por causa do covid-19; Total é de 18 óbitos

Destaque

A doença está se alastrando na cidade rapidamente. Número de mortes dobrou em 8 dias em Cotia.





Com as duas mortes confirmadas no boletim epidemiológico desta sexta-feira (30) o número de mortes confirmadas por causa do novo coronavírus chegou a 18 na cidade. O número de mortes dobrou em apenas 8 dias.





O número de infectados com o covid-19 em Cotia passou de 121 para 171 em apenas uma semana (veja o gráfico completo ao final da matéria).





Mulher (46 anos)

Mulher (62 anos)

Homem (40 anos)

Mulher (60 anos)

Homem (60 anos)

Homem (50 anos)

2 Homens (65 anos)

2 Homens (46 anos)

Homem (43 anos)

Mulher (75 anos)

Homem (76 anos)

Mulher (84 anos)

Homem (47 anos)

Mulher (77 anos)

Homem (62 anos)

Homem (88 anos)





A Prefeitura da cidade não divulga maiores informações sobre as mortes, apenas as idades, confira abaixo: