Cotia confirma 15 novos casos de covid-19 em apenas 24h

Destaque

Total de infectados já chega a 159 na cidade.

Nas últimas 24 horas Cotia confirmou mais 15 casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira (29) a cidade já registra um total de 159 infectados com o novo coronavírus.





Cotia conta com 120 pacientes internados entre confirmados e com suspeita do covid-19. A boa notícia é que 123 pacientes tiveram alta hospitalar desde o começo da pandemia.





O número de óbitos se manteve em 16 e o número de mortes suspeitas subiu de 7 para 8.





A Prefeitura da cidade não divulga maiores informações sobre as mortes, apenas as idades, confira abaixo: