Ibiúna

Cidade está construindo um hospital de campanha para atender eventuais pacientes.

Ibiúna: Foto arquivo Cotia e Cia



Ibiúna registrou nesta terça-feira (7) o 1º caso confirmado do covid-19 no município. A informação foi publicada em relatório da vigilância epidemiológica do estado e confirmado pela Prefeitura do município.





Em Ibiúna 27 pessoas aguardam resultado de exames, 2 pessoas estão internadas com suspeita do vírus e o município investiga ainda 2 mortes.