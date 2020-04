Hospital de campanha de Cotia está com 52% de ocupação

Destaque

26 dos 50 leitos estão ocupados no Centro de Combate ao Coronavírus de Cotia.

O Centro de Combate e Referência ao Coronavírus tem 50 leitos, nesta terça-feira 26 deles estavam ocupados com pacientes com suspeita ou confirmação do covid-19, ou seja 52% de ocupação. Na sexta-feira esse número era de 20 segundo a Prefeitura do município.





Dos 50 leitos do hospital de campanha da Prefeitura, sete têm suporte de UTI, os demais 43 leitos estão divididos entre semi-UTI e hospitalar.





Cotia não tem hospital Municipal, mas conta com leitos nas unidades de urgência e emergência, sendo na quatro leitos UPA Atalaia, dois leitos no PA Parque São George e dois leitos no PA Caucaia do Alto. Estes leitos, no entanto, não são ocupados/destinados aos pacientes com Covid-19.