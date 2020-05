Cotia deve ficar fora de flexibilização da quarentena

Destaque

Isolamento social em Cotia fica entre 50 e 53% nos dias úteis.





As regras de flexibilização da quarentena no estado de São Paulo que serão anunciada na próxima sexta-feira (8) não devem contemplar cidades como a capital paulista e região metropolitana, como Cotia.





O plano de afrouxamento que vem sendo elaborado deve permitir a retomada do comércio apenas para cidades com menos de 30 mil habitantes segundo reportagem do UOL.





O isolamento social em Cotia em dias úteis ficam entre 50 e 53% o que para o governo estadual é um número baixo já que a meta é isolar pelo menos 60% e o ideal 70%.





Veja abaixo o gráfico de isolamento social em Cotia: