Vargem Grande paulista

Cidade registra uma morte por causa do novo coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta tarde (2/4), que investiga mais dois óbitos de moradores de Vargem Grande Paulista com suspeita de covid-19. No total, a cidade conta com 1 óbito confirmado, dois casos confirmados e 334 suspeitos com isolamento domiciliar." diz a nota da prefeitura.