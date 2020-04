Após aglomerações, prefeitura sinaliza calçadas de agências bancárias em Cotia

Destaque

As marcações foram pintadas a 1,5 metro de distância entre si.





A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settrans), está sinalizando as calçadas e entradas de agências bancárias para que as pessoas possam se valer da marcação no chão para manter uma distância segura das outras pessoas na fila. Em breve, a Settrans espera conseguir autorização das Lotéricas para também executar o serviço. As marcações foram pintadas a 1,5 metro de distância entre si.





A medida faz parte de mais uma das ações adotadas pela Prefeitura para ajudar a prevenir e frear a disseminação do novo Coronavírus. Em Cotia, até esta quinta-feira (9/04), seis pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 e outros 13 óbitos suspeitos aguardam resultados.





Vale ressaltar que a medida ocorreu após vários dias de filas nas agências bancárias da cidade, como pode ser visto no vídeo abaixo: