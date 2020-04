Alunos da rede municipal de Cotia terão aula online durante pandemia

Destaque

Com fim do recesso antecipado, a Prefeitura de Cotia vai disponibilizar aulas on-line e material impresso que começará a ser entregue na próxima semana.





A Prefeitura de Cotia antecipou o recesso escolar de julho para o mês de março, como medida de prevenção à disseminação do novo Coronavírus, mas vencido o período de 15 dias, a Secretaria de Educação inicia um projeto de ensino à distância para os alunos da rede municipal. O sistema será tanto on-line como com material impresso e começa a ser aplicado nos próximos dias. Todos os professores da rede vão passar por uma capacitação remotamente sobre os dois sistemas de ensino.





A medida visa causar o menor impacto possível no aprendizado dos alunos neste período de isolamento social em que as salas de aula permanecem fechadas. “Os alunos que tiverem como acessar a internet vão receber o material on-line e poderão fazer as atividades complementares, já aqueles que não tiverem este acesso, vão poder estudar e fazer as atividades propostas no material impresso que será distribuído nas escolas”, destacou o prefeito Rogério Franco (PSD)





Os livros chegaram ao almoxarifado da Educação nesta segunda-feira (13/04), está sendo conferido e, na próxima semana, as escolas começam a distribuir para os alunos. Ainda nessa semana, os professores receberão uma capacitação on-line sobre o material pedagógico e elaborarão planos de estudo/ensino para os alunos.









Os alunos terão que fazer atividades que serão corrigidas pelos professores. O conteúdo on-line deve estar disponibilizado na próxima semana. As atividades estão sendo finalizadas por meio de uma parceria entre o Departamento Pedagógico e a Editora Opet.