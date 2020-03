Cotia vai vacinar idosos acamados nas residências

Destaque

Não é preciso ligar na Secretaria e nem no número de agendamento da campanha nas unidades de saúde.





A partir de sábado (28/03), a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a Campanha de Vacinação contra a Gripe para idosos acamados. A iniciativa é inédita na cidade e quatro equipes com técnicos de enfermagem e Vigilância Epidemiológica farão as vacinações. De acordo com a Secretaria, mais de 300 idosos estão nesta condição e todos serão atendidos dentro de uma programação que será feita pela própria Saúde.





A Coordenadora do Atende Cotia e Apoio à Gestão, Adriana Cardoso, explicou que os agendamentos serão feitos pela própria equipe da Saúde e a programação será por região, para facilitar a logística das equipes. “Vamos atender todos os idosos acamados. Preparamos um itinerário por região para facilitar este atendimento”, disse Adriana. “Pedimos que aguardem o contato da nossa equipe, não é preciso ligar na Secretaria e nem no número de agendamento da campanha nas unidades de saúde. Os acamados terão horário agendado pela Secretaria de Saúde”, frisou Adriana.





Os idosos acamados que vivem em instituições do município também receberão a equipe de vacinação contra a gripe e o sistema será o mesmo, a Secretaria fará o agendamento do dia da vacinação.