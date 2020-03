Para se vacinar, idosos precisam chegar duas horas antes do início da vacinação em Cotia

Cotia

Sistema drive-thru deixou muitos idosos sem vacina nesta terça-feira (24).





Divulgado inicialmente que a vacinação aconteceria das 10 às 15 horas através do sistema drive-thru em dois pontos da cidade de Cotia, idosos que foram até os pontos precisaram chegar pelo menos duas horas antes do início para conseguir uma senha e aí sim serem vacinados.





O problema é que essa informação de senhas não foi passada pela Prefeitura no primeiro momento, o que fez com que uma fila gigantesca de carros comparecessem ao local, principalmente em frente a Prefeitura para tentar se vacinar.





Apenas na tarde de ontem (23) que a Prefeitura informou o limite de senhas de 250 para cada ponto de vacinação (Caucaia e Cotia) mesmo assim insistia no horário que seria das 10 às 15 horas.





Após várias reclamações ao longo do dia, o Prefeito Rogério Franco (PDS) disse em sua rede social para as pessoas terem calma "Pessoal, tenham calma. A campanha vai até maio e a vacina não protege contra o coronavírus. À medida que recebemos as doses do Ministério da Saúde, vamos disponibilizar à população. Sua segurança está em primeiro lugar, por isso, não se exponha a aglomerações." disse.





Algumas pessoas que foram no local expuseram a insatisfação no post do chefe do executivo.













O Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria da Prefeitura que nos informou que as senhas são distribuídas "a partir das 8h e a vacinação começa às 10h. reforçamos à população que não é preciso correria para se vacinar, a dose aplicada não protege contra a Covid-19, além do mais, a campanha de vacinação contra a gripe segue até maio." completa a nota.