Supermercados de Ibiúna terão que fechar aos finais de semana e feriados

Ibiúna

Medida visa evitar aglomeração de pessoas.

Medida vale a partir do próximo final de semana.





Nos próximos finais de semana e feriados os supermercados e mercados da cidade de Ibiúna deverão fechar as portas para evitar aglomerações durante o período de quarentena. O decreto publicado neste sábado (21) ainda impõe o limite de uma pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados) da área comercial do estabelecimento e fixarão horários e setores exclusivos para pessoas maiores de 60 anos e/ou as pessoas enquadradas no grupo de risco.





Desde a última semana a cidade do interior de São Paulo vem recebendo muitas pessoas da capital paulista que tem casas de veraneio em Ibiúna, o que está causando congestionamentos nas ruas e aglomerações de pessoas em supermercados do centro da cidade.