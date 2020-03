Mobilidade

Determinação visa conter o avanço do coronavírus.









Nesta sexta-feira (20/03), a Prefeitura de Cotia anunciou novas medidas para evitar a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19) previstas no Decreto 868/2020, entre as medidas está a autorização para redução de até 50% na frota do transporte público municipal o que inclui ônibus e lotações a partir da próxima segunda-feira.