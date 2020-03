Em Cotia, Vacinação contra a Influenza será com hora marcada

Destaque

Em Cotia, a Campanha de Vacinação contra a Influenza será com hora marcada e os agendamentos começam na segunda-feira (23/03), a partir das 13h, pelo telefone 4243-2017. O objetivo é minimizar a exposição dos idosos nos serviços de saúde de forma a não formar aglomerações. Os agendamentos começam na segunda.





A vacinação contra a Influenza foi antecipada e, em princípio, atenderá apenas pessoas idosas e profissionais da saúde. Participam da campanha as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) ASSA, Jardim Arco-Íris, Água Espraiada e a Policlínica do Portão, neste primeiro momento. A partir de terça-feira (24/03), dois pontos de apoio funcionarão no sistema drive thru (em frente à Prefeitura e na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto), das 10h às 15h.





Importante salientar que a vacina contra a Influenza não protege contra o novo Coronavírus, para o qual ainda não há vacina. A Secretaria de Saúde alerta que contra o novo Coronavírus a única prevenção são os cuidados com a higiene, lavar as mãos com água e sabão, usar do álcool em gel, cobrir boca e nariz com lenço descartável ou com o braço ao tossir ou espirrar, evitar aglomeração de pessoas e respeitar o isolamento social.