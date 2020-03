Prefeitura de Embu das Artes confirma morte de dois moradores por conta do novo coronavírus

Embu das Artes

Um senhor de 78 anos morreu no hospital de Itapecerica da Serra e uma idosa de 78 em Sorocaba.

Na madrugada desta segunda-feira (23), a Prefeitura de Embu das Artes confirmou a morte de dois moradores da cidade em decorrência do novo coronavírus (Covid-19).





O senhor de 78 anos, era morador do Jardim Pinheirinho e faleceu neste domingo, dia 22/3 às 11h45, no Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Já a senhora de 79 anos, era moradora do Jardim Vista Alegre e faleceu em Sorocaba.





"Salientamos a importância do isolamento social, ou seja, que os munícipes permaneçam em suas casas e que todos possam se atentar as determinações do Ministério da Saúde, diante da pandemia mundial do Coronavírus." Completa a nota da Prefeitura.