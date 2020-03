Parque Cemucam comemora 51 anos nesta semana

Granja Viana

Criado com a finalidade de divulgar o campismo e atender o movimento escoteiro, o Centro Municipal de Campismo (CEMUCAM), comemora seu 51º aniversário. Localizado em Cotia, é o único parque municipal fora da cidade de São Paulo e integra o grupo de áreas verdes administradas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).





A agenda de aniversário começa na segunda (2) e se encerra apenas no domingo (8). Durante a semana serão plantadas diversas mudas: no primeiro e o quinto dia de programação, serão 51 exemplares, uma para cada ano do parque. Na quinta (5), a partir das 9h, será realizada uma trilha monitorada entre o parque e o viveiro de plantas Harry Blossfeld, administrado pela Divisão de Produção e Herbário Municipal.





O domingo será o dia mais movimentado: traga a família para participar do passeio ciclístico pelas alamedas do parque, que começa às 8h. Em frente ao estacionamento, acontece às 9h uma aula aberta de zumba, oportunidade perfeita para quem está procurando um jeito de se movimentar. A música não ficará de fora da comemoração, pois às 11h o DJ Papaya agita o espaço ao som do eletrônico, enquanto a galera do basquete se reúne às 14h, na quadra, para curtir muito hip hop.





Confira a programação completa