Em março, Cotia terá a 2ª edição do passeio de carrinho de rolimã “Ladeira Abaixo”

Esporte

Cerca de 80 carrinhos estarão disponíveis para o público, mas quem quiser, pode levar o seu. O uso do capacete é obrigatório para todos os participantes.





A Secretaria da Juventude de Cotia confirmou a data da segunda edição do evento Ladeira Abaixo: 29 de março, das 10h às 17h. Um eletrizante passeio de carrinho de rolimã que acontece na descida da avenida Professor Joaquim Barreto, no bairro Atalaia.





O evento reúne momentos de muita diversão, adrenalina e, nos mais saudosos, muita nostalgia. O passeio é realizado pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Juventude, e pela Mulek de Rua. A entrada é franca, mas pede-se a doação de 1kg de alimento.





O evento disponibilizará cerca de 80 carrinhos e capacetes para empréstimo e o uso será revezado entre os participantes. Quem tiver o seu carrinho e capacete, pode levar para descer a ladeira. A organização do evento também reservou carrinho adaptado para deficiente físico.

Para o “Ladeira Abaixo” está confirmada ainda a apresentação musical com a banda ‘Garçons do Rock’, além da performance do ‘DJ Daniel Gonçalves’. Quem passar por lá também vai contar com Food Trucks.