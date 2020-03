Família de Cotia cria vaquinha online para trazer filhos que ficaram no Haiti

Família chegou no Brasil em 2018 e mora em Cotia.





Maurice e Lutane vieram para o Brasil em 2018 e hoje moram no bairro do Rio Cotia, pais de dois garotos haitianos com 14 e 11 anos respectivamente se viram obrigados a deixá-los por falta de condições financeiras.





A avó materna ficou com as crianças até ficar enferma e ser obrigada a deixar os netos sob a guarda de uma sobrinha.





Apesar dos pais enviarem algum dinheiro para o cuidado deles, as crianças estão passando por necessidades, inclusive de alimentação.





Os pais, em uma medida desesperada procuram ajuda financeira através de uma vaquinha online para conseguirem trazer os filhos para Cotia.









Caso queira ajudar clique aqui e vá direto ao link da vaquinha virtual.