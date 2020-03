Receitas para medicamentos de uso Contínuo terá validade prorrogada em Cotia.

Destaque

Mesmo que a receita esteja vencida, pessoas poderão retirar medicamentos.

Para evitar que as pessoas compareçam a farmácias públicas do município de Cotia para renovar receitas de medicamentos de uso contínuo a Prefeitura da cidade informou que mesmo após o vendimento as receitas terão validade de mais seis meses.





Outra medida nesta área é a implantação do Sistema Remédio em Casa para atender mais de 200 pessoas acamadas que dependem de medicação e outros itens das farmácias municipais. Estas pessoas receberão os kits de diabetes, fraldas, medicação, entre outros, em suas casas, dispensando a necessidade do cuidador ou familiar ir até a farmácia.