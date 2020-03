Em São Roque, prefeitura requisita equipamentos de hospital particular

São Roque

Hospital foi inaugurado em fevereiro e estava pronto para operar.





Não é só Cotia que se envolveu em requisições de equipamentos para tratar o coronavírus, na cidade de São Roque a prefeitura anunciou a requisição administrativa de equipamentos da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Francisco (HSF), para as ações de combate ao Covid-19, no Município.





Segundo a prefeitura "A requisição é amparada pelos dispostos no Decreto nº 9228, de 27/03/2020, que declarou estado de calamidade no Município."





Disse ainda que houve diversas tentativas de negociações, sem sucesso entre a Prefeitura e a diretoria do HSF/SR.