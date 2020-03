Negócios

Marca chega na cidade cumprindo plano de expansão traçado para o ano

Foto ilustrativa | Foto: Diário do litoral







A lojasmel, marca conhecida do varejo, que comercializa utilidades domésticas, eletroportáteis, eletrônicos, brinquedos e artigos para decoração, inaugura loja no centro de Cotia no dia 5 de março, às 10h. A nova loja tem 1100 m² e traz um mix de 24 mil produtos, 10 postos de checkout e 30 colaboradores.Ao todo a rede conta com 41 lojas no Estado de São Paulo e a inauguração em Cotia faz parte do plano de expansão que pretende chegar a 50 unidades até o fim do ano.Inauguração: 5 de marçoHorário: 10h àsEndereço: Rua Professor José Barreto, 25 – Centro de Cotia / SP