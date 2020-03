Destaque

Ministro da saúde criticou a ação que retirou da fábrica mais de 30 respiradores.

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

'É inadmissível' diz Mandetta sobre ação da Prefeitura de Cotia que confiscou respiradores. saiba mais: https://t.co/Fx3XddTfDs pic.twitter.com/51q4S0qGgk — Cotia e Cia (@CotiaeCia) March 29, 2020

Foi assim que o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta se referiu a liminar que a Prefeitura de Cotia conseguiu para confiscar 35 respiradores na última sexta-feira (27).Em entrevista coletiva neste sábado (28), o ministro da saúde disse que é "".Após a entrevista do ministro, já na noite do sábado (28), o Prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) disse em um vídeo publicado no facebook que "", apesar disso o chefe do executivo não comentou a fala de Mandetta.Ainda no sábado uma outra decisão judicial obriga a Prefeitura a devolver os equipamentos para a empresa (saiba mais aqui ).