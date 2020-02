Ibiúna tem dois casos suspeitos de corona vírus

Ibiúna

Após primeira confirmação de coronavírus, São Paulo monitora 85 casos suspeitos









Cotia Apesar de não casos suspeitos na cidade o Nas informações divulgadas pelo governo do estado de São Paulo, o município de Ibiúna tem dois casos suspeitos. Sorocaba e Taboão da Serra também registram um casos suspeito cada.Apesar de não casos suspeitos na cidade o Tempo Zulai decidiu pela cautela e medirá as temperaturas dos visitantes, saiba mais clicando aqui.

O governo de São Paulo afirmou nesta quinta-feira (27) que há 85 casos suspeitos de coronavírus no estado - desses, 47 estão na capital. Dois desses casos são de pessoas que tiveram contato direto com o primeiro paciente que testou positivo para a doença no Brasil, um homem de 61 anos que mora na capital paulista. Todos os pacientes estão em acompanhamento domiciliar.