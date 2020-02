Senai de Cotia oferece curso gratuito de técnico de desenvolvimento de sistemas

Destaque

Inscrições começam na sexta-feira (28).





A Escola SENAI "Ricardo Lerner", em Cotia, oferecerá o Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, a partir do 2º semestre de 2020. O curso tem como objetivo habilitar profissionais para analisar requisitos funcionais e não-funcionais de produtos, desenvolver e testar sistemas de software, sites e apps, de acordo com as especificações do projeto, considerando as boas práticas do mercado de tecnologia da informação e as necessidades do usuário.





As aulas são 100% práticas e com projetos reais desenvolvidos pelos alunos. O curso é gratuito e tem 1 ano e meio de duração. Serão ofertadas vagas nos períodos da manhã e tarde. O pré-requisito é ter concluído o 1º ano do Ensino Médio.





As inscrições para o processo seletivo serão das das 14h do dia 28/02/2020 até às 21h do dia 20/03/2020, pelo site: http://www.sp.senai.br/institucional/176/0/tecnicos . A prova de seleção será realizada no dia 05/04/2020 (Domingo).





Grade curricular do curso: