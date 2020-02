Bicho-preguiça é resgatado pela Guarda Civil e solto na mata em Cotia

Meio Ambiente

Animal estava muito próximo a rede elétrica.





Na sexta-feira (14/02), Guardas Civis Municipais de Cotia estavam dando aula do Projeto Educando (de combate às drogas e à violência), na Escola Municipal Elydia Scopel Cremonessi, no bairro da Ressaca, quando os alunos viram que um Bicho-preguiça tentava subir em uma escada para escapar de cachorros na rua. O animal precisava ser retirado do local, pois estava subindo muito próximo da rede elétrica e havia o risco de ser eletrocutado. Os Guardas pediram ajuda a um vizinho que cedeu uma caixa de transporte, onde o animal foi colocado.





Depois do resgate, o Bicho-preguiça foi levado para uma área de mata ali próxima e solto pelos GCM’s. De acordo com os guardas, o local em que no animal foi solto já existem outros da mesma espécie, além de árvores de embaúbas, ingazeiras e figueiras que são fontes de alimento para os Bicho-preguiças. Os GCM’s que participaram do resgate foram: Kiihl, Natalina e Samuel.