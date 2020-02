Cotia registra primeiro caso suspeito de corona vírus

Destaque

Homem de 20 anos chegou ao Brasil há cinco dias.

Homem deu entrada na UPA do Atalaia





A Secretaria de Saúde de Cotia informou que na tarde desta sexta-feira (28/02), um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia apresentando sintomas como febre e dor de garganta. O homem tem 20 anos de idade e é morador da cidade de Izumo, no Japão. O homem chegou no Brasil há cinco dias.





Foi acionado o Time de Resposta Rápida (TRR) e entrou em ação os protocolos de atendimento elaborados pela Secretaria de Saúde com base no que foi preconizado pelo Ministério da Saúde e Organização Municipal da Saúde.









Segundo a secretaria de saúde de Cotia são considerados suspeitos pacientes que apresentem febre e sintomas respiratórios (tosse e dispneia), que tenham histórico de viagem à área com transmissão local, nos últimos 14 dias, ou que tenham tido contato próximo com caso de Covid-19 confirmado em laboratório ou caso suspeito, nos últimos 14 dias.



Ainda em Cotia, o Templo Zu Lai irá medir a temperatura dos visitantes e suspendeu várias atividades. Saiba mais clicando



Na cidade vizinha de Ibiúna, 2 casos são investigados. Saiba mais clicando



Fake News Uma montagem com a imagem do programa Cidade Alerta da Record que está sendo espalhada pela internet afirma que há caso do coronavírus confirmado no município de Cotia, porém a imagem é falsa. Segundo a prefeitura " Notícias falsas causam pânico na população e atrapalham os trabalhos de investigação por parte das autoridades em saúde."





Manter higiene pessoal é fundamental: O paciente recebeu atendimento em área de isolamento, apresenta bom estado de saúde e aguarda os resultados dos exames que confirmarão ou descartarão a suspeita de Covid-19 (Corona Vírus) - conforme o protocolo.Segundo a secretaria de saúde de Cotia são considerados suspeitos pacientes que apresentem febre e sintomas respiratórios (tosse e dispneia), que tenham histórico de viagem à área com transmissão local, nos últimos 14 dias, ou que tenham tido contato próximo com caso de Covid-19 confirmado em laboratório ou caso suspeito, nos últimos 14 dias.Ainda em Cotia, o Templo Zu Lai irá medir a temperatura dos visitantes e suspendeu várias atividades. Saiba mais clicando aqui. Na cidade vizinha de Ibiúna, 2 casos são investigados. Saiba mais clicando aqui.