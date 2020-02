Cotia já registrou 3 casos de Dengue em 2020

Saúde

Enquanto o mundo debate o coronavírus, um problema antigo continua fazendo vítimas em nossa cidade, trata-se da Dengue. Segundo dados do centro de vigilância epidemiológica do estado de São Paulo Cotia registrou em janeiro 3 casos de dengue confirmados, 2 autóctones, ou seja, que foram infectados na cidade e 1 importado que foi notificado em Cotia, porém o paciente já veio de outra cidade com a doença. Além disso ainda foram encaminhados para análise, mas deram negativo outros 13 casos.





Dados de 2019 mostram que a cidade de Cotia teve 80 casos confirmados de dengue, sendo 62 autóctones e 12 importados.