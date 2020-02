Ano Novo Chinês será comemorado neste domingo no Templo Zulai em Cotia

Destaque

No ano passado mais de 14 mil pessoas participaram da celebração.





Neste domingo (2), será comemorado no Templo Zulai em Cotia o ano novo Chinês, a organização do evento espera a visita de milhares de pessoas, em 2019, 14 mil pessoas participaram da celebração.

As comemorações do Ano Novo Chinês acontecem a partir das 10h e a programação prevê a possibilidade de saborear a gastronomia oriental - seja por meio das comidinhas vendidas nas barracas típicas ou pelo almoço vegetariano disponível no restaurante do Templo - até as apresentações especiais e as oficinas criativas.





Neste ano a festa não deve contar com representantes da China, nem da imprensa do país asiático por conta do Corona Vírus









Dicas para tentar evitar congestionamento: