Prefeitura de Cotia reinaugura paço municipal

Destaque

Obra orçada em 3,2 milhões levou 8 meses para ficar pronta.

Foto: Rudney Oliveira





Na noite desta quinta-feira (16) a Prefeitura de Cotia reinaugurou o paço municipal. A obra que levou mais de 8 meses para ficar pronto reformou telhado, criou salas de reunião, além disso o prédio recebeu acessibilidade, entre outras melhorias.





O evento de reinauguração contou com a presença de muitas autoridades, entre eles o Presidente do PSD Gilberto Cassab, Deputado Federal Herculano Passos, vereadores de Cotia e os ex prefeitos Carlão Camargo, Mario Ribeiro e Ailton Ferreira.





O Prefeito da cidade, Rogério Franco (PSD) destacou que a obra "quando o empresário vem para cidade abrir uma empresa, vem no prédio da prefeitura que estava muito antiga." Explicou.





Ele ainda lembrou do episódio em que a prefeitura perdeu alguns documentos por conta do estado em que o prédio estava " tivemos uma chuva em que caiu o gesso e perdemos alguns processos, depois desse dia decidimos que o prédio precisava de uma reforma." Lembrou.





A obra foi orçada em 3,2 milhões de reais.