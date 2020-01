Elevador de motel cai em Cotia

Itapevi

Informações iniciais indicam que uma mulher estava no elevador e foi levada para o Hospital das Clínicas.

Um elevador caiu em Cotia, no início da tarde desta segunda-feira (6), segundo o Corpo de Bombeiros. S egundo informações iniciais, a enfermeira do Samu entrou no motel para atender a cliente que havia passado mal no banheiro. A Guarda Municipal de Itapevi explicou que a socorrista teria entrado no elevador quando foi fazer o atendimento e ele despencou com as duas dentro.



A cliente do motel foi encaminhada para o Pronto Socorro de Cotia. Já a enfermeira do Samu foi atendida pelo helicóptero Águia da PM e encaminhada para o Hospital das Clínicas, em São Paulo.





O acidente aconteceu no Motel Sexto Sentido, que fica na divisa entre Cotia e Itapevi.



A Prefeitura de Cotia informou, por meio de nota, que o atendimento médico foi realizado pelo Samu da cidade de Itapevi e que está verificando informações sobre o estabelecimento.



Essa é a segunda queda em menos de 10 dias, na noite do dia 30 de dezembro, outro elevador despencou do 9º andar de um prédio na Vila Belmiro, em Santos, e matou quatro pessoas da mesma família.