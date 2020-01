Prefeitura de Ibiúna emite boletos de IPTU duplicados por engano

Ibiúna

O munícipe precisará procurar o departamento de tributos da prefeitura.





Os moradores de Ibiúna, interior de São Paulo levaram um susto ao receberem o carnê do IPTU 2020, isso porque o a Prefeitura da cidade emitiu por engano a parcela de março duas vezes, com isso o valor do mês veio dobrado.





Segundo a municipalidade a "o fato não enseja nenhum prejuízo para os contribuintes, já que os vencimentos são contados mês a mês e o erro consistiu em emissão de 13 parcelas (repetida a parcela de número três). Ou seja: o valor global do IPTU continua o mesmo, apenas dividido em 13 vezes." disse em nota.

Por conta disso, os carnês serão retificados. Aqueles que forem efetuar o pagamento parcelado, devem procurar o Departamento de Tributos do Paço Municipal. Os telefones são: (15) 3248-9943 e (15) 3248-1557. Também é possível solicitar nova emissão pelo e-mail: tributacao@ibiuna.sp.gov.br.