Corpo encontrado em represa de Ibiúna é de jovem de Cotia

Ibiúna

Fernando Brito tinha 21 anos e entrou na represa para nadar com amigos.

Foto: Correio do Interior.





Informações: Correio do Interior.

Foi encontrado no final da tarde quinta-feira (02), o corpo do jovem de 21 anos, que desapareceu na represa de Itupararanga em Ibiúna, após entrar na água junto com um grupo de amigos. Fernando Brito, morador de Cotia, estava acampado na represa com amigos, próximo ao bairro da Cachoeira em um parque, quando em dado momento decidiu entrar na água para nadar, e desapareceu.Os amigos de Fernando relataram ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que foi acionada em primeiro momento, que ele havia entrado na margem da represa para se banhar, mas de modo repentino afundou e desapareceu. Os amigos ainda entraram na represa na tentativa de encontra-ló, mas não o encontraram.Os bombeiros foram acionados, e as buscas pelo corpo de Fernando foram iniciadas. No final da tarde de quinta, o jovem foi localizado em um ponto distante da margem da represa, onde ele estava se banhando.Os pais do jovem acompanharam os trabalhos do corpo de bombeiros, e informaram que ele passava o início do ano novo no local com os amigos, tendo passado uma noite no local. O corpo de Fernando foi levado para o Instituto Médico Legal de Sorocaba.