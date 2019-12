Corpo é encontrado em córrego de Vargem Grande Paulista após temporal

Vargem Grande paulista

Chuva forte atingiu a região na noite de ontem (11).













*Informações: G1

O corpo de um homem, de 45 anos, foi encontrado em um córrego de Vargem Grande Paulista, na manhã desta quinta-feira (12). As buscas aconteceram a cinco quilômetros de distância do local de desaparecimento.Segundo informações dos bombeiros, o homem caiu no córrego, na noite desta quarta-feira (11), durante uma travessia, foi arrastado e desapareceu na correnteza. As buscas foram retomadas por volta das 6h50 e Corpo de Bombeiros contou com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar.De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo nesta quarta-feira, foram recebidas 34 ocorrências com árvores e 16 chamados de enchentes.