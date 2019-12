Raposo Tavares ainda tem grande congestionamento por conta de acidente com caminhão

Por conta do gravíssimo acidente que ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (16), a rodovia Raposo Tavares continua um péssimo caminho para os motoristas. O Der informou às 19 horas que a pista sentido Cotia permanece totalmente interditada o que causa mais de 10 KMs de congestionamento sentido interior.

A pista sentido capital tem congestionamento do 27 ao KM 20.

Saiba mais:

SP 270 - Raposo Tavares:

🛣️ Trecho: Cotia / São Paulo:

PERMANECE

⚠️ ACIDENTE no km 020+000 sentido Cotia

Há interdição total, com congestionamento no sentido São Paulo 07 km e sentido Cotia 20 km. pic.twitter.com/YgrUIrW8eC