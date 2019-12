Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar cadastro até o dia 20/12 para evitar bloqueio do pagamento

O acompanhamento de saúde está entre as exigências do Governo Federal para a manutenção do pagamento do Programa Bolsa Família e, no dia 20 de dezembro, termina o prazo para as famílias beneficiárias comparecerem à Unidade Básica de Saúde mais próxima e realizarem a atualização dos dados. O período de regularização começou em agosto e quem não atender à esta condicionalidade poderá ter o benefício bloqueado em 2020.





De acordo com a Secretaria de Saúde de Cotia, apesar do amplo período para as famílias fazerem o acompanhamento, o acompanhamento de saúde dos beneficiados ainda está baixo.





O pagamento do benefício está atrelado a diversos pré-requisitos e condicionalidades que devem ser cumpridas pelas famílias contempladas. O atendimento de requisitos nas áreas de Saúde e Educação são obrigatórios como: apresentação de frequência escolar de 85 % para crianças e jovens de seis a 15 anos de idade, vacinação atualizada, acompanhamento nutricional das crianças menores de sete anos e o pré-natal nas gestantes. Os beneficiários devem levar cartão SUS, cartão vacinação, carteira pré-natal da gestante