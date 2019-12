Programa entrega mais de 200 kits de enxovais para bebê em Cotia

Destaque

Principal objetivo do programa é a redução da mortalidade infantil com prioridade no atendimento da gestante e do bebê na rede de saúde municipal.





O Programa Mãe Cotiana chegou à segunda edição e, nesta quinta-feira (5/12), realizou a entrega de quase 200 kits de enxoval de bebê para gestantes contempladas pela iniciativa da gestão do prefeito Rogério Franco. As entregas aconteceram em um emocionante evento, no Espaço Movimenta Cotia. As beneficiadas fazem acompanhamento de pré-Natal na rede municipal de saúde.





Na entrega, o prefeito Rogério Franco (PSD) afirmou que este é um dos mais importantes programas sociais da atual gestão. “O Mãe Cotia garante cuidado integral à saúde da mamãe e do seu bebê. Até completar um ano de vida, o bebê será acompanhado de perto, com prioridade. Vamos baixar ainda mais a mortalidade infantil em Cotia, que já está em níveis baixos”, disse o prefeito.





Presente ao evento, a Secretária de Desenvolvimento Social e presidente do Fundo Social, Mara Franco, falou do carinho que toda a equipe do governo tem por este projeto. “Vemos a emoção de cada colaborador que se envolve na montagem dos kits, tudo feito com muito carinho e, quando pensamos na proposta maior disto tudo, ficamos muito felizes. Agradeço a gestão do prefeito Rogério Franco por entender a importância e apoiar o Mãe Cotiana”, disse.





O Mãe Cotiana é realizado por meio de uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde. A gestante Laisse Helena Moreira de Souza, moradora do Parque Rincão, foi uma das contemplados pelo programa. “Fiquei sabendo do programa na UBS, durante o pré-Natal, e gostei muito. Eu não tinha nada ainda do enxoval, meu marido e eu trabalhamos, mas pagamos aluguel e é muito difícil. Fiquei muito feliz”, disse.





Maria Elisa, de Caucaia do Alto, também retirou o seu kit de enxoval de bebê. “Não tinha praticamente nada e estava bastante preocupada. Gostei muito de tudo que vem neste kit, estou surpresa. Se eu fosse comprar tudo isso ia gastar mais de R$ 1.000, um dinheiro que eu não teria”, afirmou.





Participaram do evento o vice-prefeito e Secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues, diversos secretários municipais e vereadores.





Para se beneficiar do Programa a mulher precisa morar em Cotia, apresentar a caderneta da gestante, inscrição no Cadastro Único e Número de Inscrição Social (NIS). A inscrição é feita no Fundo Social de Cotia - Avenida Benedito Isaac Pires, 35,4º andar. Informações 4614-4550.

Enxoval do bebê: Banheira, Body de bebê manga longa, Bolsa de maternidade, Culote de bebê, Manta Infantil, Conjunto de mamadeira, Toalha de banho, Kit refeição, Kit pente e escova infantil, Lenço umedecido, Macacão para bebê, Meia, Saída de maternidade, Fralda descartável, Creme protetor contra assadura, Lençol de berço, Sabonete líquido, Talco hidratante, Carrinho para bebê.