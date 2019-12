Prefeitura estreia turma do Time do Emprego em Caucaia do Alto

Caucaia

Durante o curso, os participantes receberão ajuda e orientações sobre como elaborar um bom currículo.





Nesta terça-feira (10/12), uma turma de moradores de Caucaia do Alto iniciou o curso do Programa Time do Emprego, na Regional de Caucaia do Alto. Um grupo de 50 inscritos vai receber orientações, durante três meses, sobre como buscar uma colocação no mercado de trabalho em um posto compatível com os seus interesses, habilidades e qualificações. A estreia do programa em Caucaia do Alto faz parte de uma política de descentralização dos serviços públicos implantada pela gestão do prefeito Rogério Franco.





Um espaço foi adaptado na Regional de Caucaia para funcionar como sala de treinamento. “Com a implantação do PAT [Posto de Atendimento ao Trabalhador] em Caucaia, no ano passado, percebemos uma demanda em busca de capacitação, de formas de melhorar o seu currículo e de sair em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Esta turma é reflexo deste trabalho de descentralização dos serviços públicos que estamos implantando para facilitar a vida dos moradores”, disse o prefeito Rogério Franco.





O Time do Emprego é um programa do Governo do Estado que acontece em parceria com a Secretaria de Trabalho e Emprego. Durante o curso, os participantes receberão ajuda, troca de experiência e procura conjunta por oportunidades, além de receberem orientações sobre como elaborar um bom currículo.





O curso Time do Emprego acontece em 12 encontros, com quatro horas de duração cada. Duas facilitadoras (que aplicam o programa) acompanham os participantes e passam o conteúdo da apostila desenvolvida especialmente para as aulas e que todos os alunos recebem gratuitamente a partir da terceira aula.