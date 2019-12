Inscrições para vagas em novas creches de Cotia começam na próxima semana

Educação

Segundo a gestão municipal as novas creches terão mais de 900 vagas.









Segundo a prefeitura de Cotia as creches funcionarão 12 horas por dia, terão atividades extra-curriculares e acompanhamento multiprofissional para as crianças.





" É a educação de Cotia em um novo momento!" disse o Prefeito Rogério Franco (PSD).



As inscrições acontecem já nas novas unidades, de 16 de dezembro a 15 de janeiro de 2020, das 8h às 17h exceto nos dias 24 e 31 de dezembro e sábados e domingos.





A CE Jardim Miguel Mirizola fica rua do Engenho 170 e a CE Jardim São Vicente na rua Major Isidoro, 111



Na próxima segunda-feira (16), começam as inscrições para crianças de 0 a 5 anos, nas novas creches municipais de Cotia nos bairros do Mirizona e Jardim São Vicente, juntas as duas unidades devem abrir mais de 900 vagas na cidade.