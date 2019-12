Feira de artes e artesanato de Cotia terá edição extra na segunda-feira (23/12)

Turismo

Para ajudar os consumidores de última hora em busca dos presentes de final de ano, a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia, informou que neste mês acontecerá uma edição extra da Feira de Artes e Artesanato, no calçadão da rua Senador Feijó, centro. A edição está marcada para segunda-feira (23/12), das 9h às 18h. Além disso, a edição do dia 21/12 (sábado) acontecerá nesse mesmo horário.A Feira de Artes e Artesanato conta com quase 40 artesãos que expõem seus trabalhos e oferecem uma diversidade de produtos como bonecas de pano, acessórios, pinturas, peças de bordado, crochê, entre outros, que revelam a riqueza criativa e cultural existente em Cotia.”, disse Gilmar Almeida, Gestor de Cultura. “”, completou.Feira de Artes e Artesanato de CotiaDia 21/12 (sábado) – das 9h às 18hDia 23/12 (segunda-feira) – das 9h às 18h (edição extra)Calçadão Rua Senador Feijó, centro