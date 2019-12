Em janeiro de 2020, Prefeitura de Cotia entregará uniforme e material escolar para alunos da rede municipal

Importante

Distribuição acontecerá por núcleos e os responsáveis devem consultar o local e a data de entrega do kit de seu filho





Entre os dias 13 e 29 de janeiro de 2020, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, iniciará um cronograma de entrega dos uniformes e do material escolar para os cerca de 30 mil alunos da rede municipal de ensino. As entregas acontecerão em polos, ou seja, uma escola por região funcionará como ponto de distribuição do material para os alunos das escolas do entorno [veja o cronograma abaixo].





Os polos distribuirão os kits em dias pré-definidos e, para retirar o kit, o responsável pelo aluno deverá obrigatoriamente apresentar documento com foto. As entregas acontecerão das 7h às 18h, no entanto, nos dias 18 e 25/01/20 (sábado) as entregas serão feitas das 8h às 18h.





As entregas começam pela região de Caucaia do Alto e o CEUC Carmelino Pires de Oliveira funcionará como polo de distribuição para as escolas do distrito. “Com planejamento e responsabilidade estamos fazendo o que precisa ser feito e a educação está em nosso radar de prioridade. Os alunos voltarão às aulas, no início de fevereiro, com os uniformes e todo o material escolar”, disse o prefeito Rogério Franco.





De acordo com o secretário de Educação, Luciano Corrêa, os pais devem ficar atentos ao local de retirada do kit do seu filho. “Nossa equipe fará uma verdadeira força-tarefa para entregar os kits dos alunos. As entregas terão horário estendido em cada polo para que todos os pais e responsáveis pelos estudantes possam fazer a retirada”, explicou Luciano.

Confira o cronograma: