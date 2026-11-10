Raposo Tavares terá cinco novos radares entre Cotia e São Paulo; veja os trechos

Instalação começou na sexta-feira (6), e os equipamentos devem entrar em operação em dezembro. Pontos ficam nos sentidos capital e interior

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A Rodovia Raposo Tavares terá cinco novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade, distribuídos entre os quilômetros 17,3 e 32, nos sentidos capital e interior. A instalação dos equipamentos começou na sexta-feira (6), segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello, e será realizada de forma escalonada, com conclusão prevista para dezembro.



Fiscalização ficará a cargo do DER-SP



A fiscalização e a aplicação de multas serão de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). A concessionária ficará encarregada também da implantação da sinalização vertical, com placas para informar os motoristas sobre a presença dos equipamentos e os limites de velocidade.



Segundo a Ecovias Raposo Castello, a instalação dos radares tem como objetivo reforçar a segurança viária e inibir o excesso de velocidade, considerado um dos fatores de risco no trânsito.



A arrecadação das multas seguirá as destinações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece a aplicação dos recursos em ações de segurança e educação no trânsito. A concessionária afirma que não recebe valores provenientes das infrações.



“A instalação dos radares é mais uma medida voltada à segurança de quem utiliza as rodovias. Nosso objetivo é incentivar o respeito aos limites de velocidade e contribuir para a prevenção de acidentes. A adoção de uma velocidade compatível com as condições da via é fundamental para preservar vidas”, afirma Márcio Vono, coordenador de Tráfego da Ecovias Raposo Castello.



A concessionária orienta os motoristas a observarem a sinalização, respeitarem os limites de velocidade e manterem a atenção durante todo o percurso.

Os equipamentos fazem parte de um pacote de seis novos radares que serão instalados nas rodovias administradas pela concessionária. O sexto ficará na Rodovia Castello Branco, na altura do km 19,3, sentido interior.Os trabalhos incluem obras de infraestrutura, instalação dos equipamentos, testes de funcionamento e aferição. A previsão é que os radares comecem a operar em dezembro, após a conclusão dos procedimentos técnicos e da aferição e homologação pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP).Na Raposo Tavares, os limites de velocidade nos pontos de instalação variam entre 60 e 90 km/h. Na Castello Branco, o limite é de 100 km/h.