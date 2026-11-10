Cotia & Cia flagra trecho da Estrada do Padre Inácio tomado por lixo e entulho; VÍDEO

Registro feito neste fim de semana mostra acúmulo de resíduos próximo à Estrada da Represinha. Cotia & Cia procurou a Prefeitura, mas não houve respostas

Imagem: Cotia & Cia

Um trecho da Estrada do Padre Inácio, nas proximidades da Estrada da Represinha, em Cotia, foi flagrado com grande quantidade de lixo e entulho descartados irregularmente. O registro foi feito pela reportagem do Cotia & Cia neste fim de semana.



As imagens (veja abaixo) mostram resíduos espalhados às margens da estrada, em um cenário que evidencia o problema do descarte irregular na região. A situação não é recente e o trecho permanece nessas condições há algum tempo.









O descarte irregular de lixo e entulho pode provocar impactos ambientais, favorecer a proliferação de animais transmissores de doenças e comprometer as condições de conservação e limpeza das vias públicas.



O Cotia & Cia procurou a Prefeitura de Cotia para questionar se o município tem conhecimento do problema, se existe previsão de limpeza e retirada dos resíduos e quais medidas de fiscalização são adotadas para coibir novos descartes irregulares no local. Até a publicação desta reportagem, a prefeitura nao havia respondido. O espaço segue aberto.