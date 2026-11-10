PM abre concurso com 2 mil vagas para soldados; Cotia está entre as cidades de aplicação das provas

Edital prevê remuneração inicial de R$ 5.482,51 e exige ensino médio completo. Inscrições vão até 22 de dezembro

Foto: Governo de SP





A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas de aluno-soldado PM, destinadas a candidatos de ambos os sexos. O cargo exige ensino médio completo e oferece remuneração básica inicial de R$ 5.482,51.

Requisitos para participar



Para concorrer a uma das vagas, é necessário:

Ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos;

Ter altura mínima de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens;

Possuir ensino médio completo;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias B e E, exigida para a posse. O edital também estabelece critérios relacionados à aptidão física e mental, perfil psicológico, conduta social e antecedentes. Para concorrer a uma das vagas, é necessário:O edital também estabelece critérios relacionados à aptidão física e mental, perfil psicológico, conduta social e antecedentes.



Isenção e desconto na inscrição



O concurso prevê isenção total da taxa para candidatos que comprovem pelo menos três doações de sangue em um período de 12 meses, realizadas em órgãos oficiais ou entidades credenciadas.



Já a redução de 50% pode ser solicitada por estudantes regularmente matriculados no ensino médio, curso pré-vestibular ou graduação e pós-graduação, desde que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.



Os pedidos de isenção e redução devem ser feitos entre as 14h de 9 de novembro e as 23h59 de 11 de novembro, pelo site da Vunesp.



Provas serão aplicadas em fevereiro de 2027



A primeira etapa será composta por uma prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, e uma prova dissertativa, com redação. As avaliações terão duração total de cinco horas e estão previstas para 28 de fevereiro de 2027, no período da tarde.



A prova objetiva terá questões de:



Língua Portuguesa e interpretação de texto;

Matemática;

Conhecimentos gerais;

Noções básicas de informática;

Noções de Administração Pública.

Além de Cotia, os candidatos poderão escolher entre outros municípios paulistas e capitais de diferentes estados para realizar os exames de conhecimentos.



A primeira etapa será composta por uma prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, e uma prova dissertativa, com redação. As avaliações terão duração total de cinco horas e estão previstas para 28 de fevereiro de 2027, no período da tarde.A prova objetiva terá questões de:Além de Cotia, os candidatos poderão escolher entre outros municípios paulistas e capitais de diferentes estados para realizar os exames de conhecimentos.

Outras etapas



Os aprovados nos exames de conhecimentos passarão por outras fases eliminatórias, incluindo:



Exames de aptidão física;

Exames de saúde, médicos, odontológicos e toxicológicos;

Avaliação psicológica;

Avaliação de conduta social, reputação e idoneidade;

Análise de documentos.

Nos testes físicos estão previstos exercícios de barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 2.400 metros.



O estágio probatório terá duração de três anos, período que inclui o Curso de Formação de Praças e o estágio operacional. Após concluir o curso com aproveitamento, o aluno-soldado será promovido à graduação de Soldado PM.



Serviço



Vagas: 2 mil

Cargo: Aluno-Soldado PM

Salário inicial: R$ 5.482,51

Escolaridade: Ensino médio completo

Inscrições: 9 de novembro a 22 de dezembro de 2026

Taxa: R$ 110

Prova: 28 de fevereiro de 2027

Edital e inscrições: Os aprovados nos exames de conhecimentos passarão por outras fases eliminatórias, incluindo:Nos testes físicos estão previstos exercícios de barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 2.400 metros.O estágio probatório terá duração de três anos, período que inclui o Curso de Formação de Praças e o estágio operacional. Após concluir o curso com aproveitamento, o aluno-soldado será promovido à graduação de Soldado PM.Vagas: 2 milCargo: Aluno-Soldado PMSalário inicial: R$ 5.482,51Escolaridade: Ensino médio completoInscrições: 9 de novembro a 22 de dezembro de 2026Taxa: R$ 110Prova: 28 de fevereiro de 2027Edital e inscrições: www.vunesp.com.br/PMES2603