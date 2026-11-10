PM abre concurso com 2 mil vagas para soldados; Cotia está entre as cidades de aplicação das provas

Edital prevê remuneração inicial de R$ 5.482,51 e exige ensino médio completo. Inscrições vão até 22 de dezembro
|Foto: Governo de SP
A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas de aluno-soldado PM, destinadas a candidatos de ambos os sexos. O cargo exige ensino médio completo e oferece remuneração básica inicial de R$ 5.482,51.
Cotia está entre os municípios disponíveis para a aplicação dos exames de conhecimentos, o que permite que candidatos da região escolham a cidade para realizar essa etapa do processo seletivo.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), das 10h de 9 de novembro até as 23h59 de 22 de dezembro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 110.
O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Vunesp.
Requisitos para participar
Para concorrer a uma das vagas, é necessário:
Para concorrer a uma das vagas, é necessário:
- Ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos;
- Ter altura mínima de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens;
- Possuir ensino médio completo;
- Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias B e E, exigida para a posse.
Isenção e desconto na inscrição
O concurso prevê isenção total da taxa para candidatos que comprovem pelo menos três doações de sangue em um período de 12 meses, realizadas em órgãos oficiais ou entidades credenciadas.
Já a redução de 50% pode ser solicitada por estudantes regularmente matriculados no ensino médio, curso pré-vestibular ou graduação e pós-graduação, desde que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.
Os pedidos de isenção e redução devem ser feitos entre as 14h de 9 de novembro e as 23h59 de 11 de novembro, pelo site da Vunesp.
Provas serão aplicadas em fevereiro de 2027
A primeira etapa será composta por uma prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, e uma prova dissertativa, com redação. As avaliações terão duração total de cinco horas e estão previstas para 28 de fevereiro de 2027, no período da tarde.
A prova objetiva terá questões de:
- Língua Portuguesa e interpretação de texto;
- Matemática;
- Conhecimentos gerais;
- Noções básicas de informática;
- Noções de Administração Pública.
Além de Cotia, os candidatos poderão escolher entre outros municípios paulistas e capitais de diferentes estados para realizar os exames de conhecimentos.
Outras etapas
Os aprovados nos exames de conhecimentos passarão por outras fases eliminatórias, incluindo:
Nos testes físicos estão previstos exercícios de barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 2.400 metros.
O estágio probatório terá duração de três anos, período que inclui o Curso de Formação de Praças e o estágio operacional. Após concluir o curso com aproveitamento, o aluno-soldado será promovido à graduação de Soldado PM.
Serviço
Vagas: 2 mil
Cargo: Aluno-Soldado PM
Salário inicial: R$ 5.482,51
Escolaridade: Ensino médio completo
Inscrições: 9 de novembro a 22 de dezembro de 2026
Taxa: R$ 110
Prova: 28 de fevereiro de 2027
Edital e inscrições: www.vunesp.com.br/PMES2603
Os aprovados nos exames de conhecimentos passarão por outras fases eliminatórias, incluindo:
- Exames de aptidão física;
- Exames de saúde, médicos, odontológicos e toxicológicos;
- Avaliação psicológica;
- Avaliação de conduta social, reputação e idoneidade;
- Análise de documentos.
Nos testes físicos estão previstos exercícios de barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 2.400 metros.
O estágio probatório terá duração de três anos, período que inclui o Curso de Formação de Praças e o estágio operacional. Após concluir o curso com aproveitamento, o aluno-soldado será promovido à graduação de Soldado PM.
Serviço
Vagas: 2 mil
Cargo: Aluno-Soldado PM
Salário inicial: R$ 5.482,51
Escolaridade: Ensino médio completo
Inscrições: 9 de novembro a 22 de dezembro de 2026
Taxa: R$ 110
Prova: 28 de fevereiro de 2027
Edital e inscrições: www.vunesp.com.br/PMES2603