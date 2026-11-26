Criminosos agem em grupos de três a cinco pessoas, levantam portões residenciais à força e retiram motocicletas; câmeras de segurança registraram ações no Jardim Leonor e no Jardim Sabiá

Imagem: Balanço Geral

Moradores de Cotia estão preocupados com uma sequência de furtos de motocicletas em garagens residenciais. Os criminosos agem durante a madrugada e, em grupos de três a cinco pessoas, invadem imóveis para levar motos e outros objetos de valor. A reportagem é do Balanço Geral, da Record TV.





Veja a reportagem abaixo:





Imagens de câmeras de segurança mostram a atuação dos grupos. Para entrar nas residências, os criminosos levantam os portões das garagens à força. Em seguida, retiram as motocicletas e fogem.A ação é organizada: enquanto dois integrantes deixam o local utilizando a moto furtada, os demais comparsas fogem separadamente.Registros dessas ocorrências foram feitos nos bairros Jardim Leonor e Jardim Sabiá. Um dos casos que ganhou repercussão nas redes sociais envolve uma motocicleta que foi vista circulando pelas ruas com a placa encoberta e, posteriormente, acabou abandonada em uma área de mata.A circulação de motos com placas tampadas também tem sido motivo de preocupação entre moradores, que apontam a prática em situações envolvendo grupos de motociclistas e bailes funk na região.Os moradores suspeitam que os diferentes episódios tenham ligação com uma mesma quadrilha especializada em furtos de motocicletas.