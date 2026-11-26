Cadastro começa nesta quinta-feira (26), às 16h, e segue até 15 de fevereiro de 2027. Seleção também prevê cadastro reserva para contratação de professores temporários na rede estadual
|Foto: Governo de SP
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre nesta quinta-feira (26), a partir das 16h, as inscrições para o concurso público destinado à contratação de 5 mil professores efetivos para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, até as 16h do dia 15 de fevereiro de 2027.
A taxa de inscrição é de R$ 64, com pagamento por boleto bancário até 16 de fevereiro de 2027.
Do total de vagas, 3 mil são destinadas à jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.565, enquanto outras 2 mil contemplam jornada de 25 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 3.478,13. Em ambas as modalidades, 5% das oportunidades são reservadas a pessoas com deficiência.
Distribuição das vagas
As oportunidades estão distribuídas entre diferentes disciplinas, com maior concentração em matemática e língua portuguesa. Confira:
Concurso também prevê seleção para temporários
O edital, publicado em 19 de novembro e retificado nos dias 24 e 25, reúne duas modalidades: concurso público para preenchimento dos 5 mil cargos efetivos e processo seletivo simplificado (PSS) para formação de cadastro reserva de professores temporários que poderão atuar na rede estadual em 2028.
Os candidatos às disciplinas com vagas efetivas deverão escolher uma região de classificação para o concurso e uma Unidade Regional de Ensino (URE) para concorrer às vagas temporárias. As opções são independentes.
Já professores de arte, biologia, filosofia, história e sociologia, disciplinas sem vagas efetivas previstas neste edital, participarão exclusivamente do processo seletivo simplificado.
Duas inscrições em disciplinas diferentes
Os candidatos poderão realizar até duas inscrições, desde que as provas presenciais das disciplinas escolhidas sejam aplicadas em turnos diferentes. Um profissional habilitado em matemática e física, por exemplo, poderá concorrer às duas áreas.
Provas em abril de 2027
O concurso terá quatro etapas: prova objetiva, prova discursiva, prova prática de simulação de aula e avaliação de títulos e experiência profissional.
As provas presenciais estão previstas para 25 de abril de 2027, em dois períodos:
Manhã (8h às 12h): arte, biologia, história, educação física, língua portuguesa, matemática, filosofia e Educação Especial – Deficiência Intelectual.
Tarde (15h às 19h): ciências, física, geografia, língua inglesa, química, sociologia e Educação Especial – Transtorno do Espectro Autista.
O envio do vídeo para a prova prática, com duração de cinco a sete minutos, e dos documentos para avaliação de títulos e experiência profissional deverá ocorrer entre 19 de março e 2 de abril de 2027, pela Área do Candidato no portal da FGV.
Inscrições
Inscrições abertas nesta quinta-feira (26), às 16h
Prazo: até 15 de fevereiro de 2027, às 16h;
Taxa: R$ 64;
Pagamento: até 16 de fevereiro de 2027;
Inscrições: Portal da FGV – Concurso Seduc-SP.
A taxa de inscrição é de R$ 64, com pagamento por boleto bancário até 16 de fevereiro de 2027.
Do total de vagas, 3 mil são destinadas à jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.565, enquanto outras 2 mil contemplam jornada de 25 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 3.478,13. Em ambas as modalidades, 5% das oportunidades são reservadas a pessoas com deficiência.
Distribuição das vagas
As oportunidades estão distribuídas entre diferentes disciplinas, com maior concentração em matemática e língua portuguesa. Confira:
- Matemática: 1.262 vagas;
- Língua Portuguesa: 1.197;
- Física: 452;
- Ciências: 449;
- Língua Inglesa: 430;
- Educação Física: 415;
- Geografia: 320;
- Química: 231;
- Educação Especial – Deficiência Intelectual: 138;
- Educação Especial – Transtorno do Espectro Autista: 106.
Concurso também prevê seleção para temporários
O edital, publicado em 19 de novembro e retificado nos dias 24 e 25, reúne duas modalidades: concurso público para preenchimento dos 5 mil cargos efetivos e processo seletivo simplificado (PSS) para formação de cadastro reserva de professores temporários que poderão atuar na rede estadual em 2028.
Os candidatos às disciplinas com vagas efetivas deverão escolher uma região de classificação para o concurso e uma Unidade Regional de Ensino (URE) para concorrer às vagas temporárias. As opções são independentes.
Já professores de arte, biologia, filosofia, história e sociologia, disciplinas sem vagas efetivas previstas neste edital, participarão exclusivamente do processo seletivo simplificado.
Duas inscrições em disciplinas diferentes
Os candidatos poderão realizar até duas inscrições, desde que as provas presenciais das disciplinas escolhidas sejam aplicadas em turnos diferentes. Um profissional habilitado em matemática e física, por exemplo, poderá concorrer às duas áreas.
Provas em abril de 2027
O concurso terá quatro etapas: prova objetiva, prova discursiva, prova prática de simulação de aula e avaliação de títulos e experiência profissional.
As provas presenciais estão previstas para 25 de abril de 2027, em dois períodos:
Manhã (8h às 12h): arte, biologia, história, educação física, língua portuguesa, matemática, filosofia e Educação Especial – Deficiência Intelectual.
Tarde (15h às 19h): ciências, física, geografia, língua inglesa, química, sociologia e Educação Especial – Transtorno do Espectro Autista.
O envio do vídeo para a prova prática, com duração de cinco a sete minutos, e dos documentos para avaliação de títulos e experiência profissional deverá ocorrer entre 19 de março e 2 de abril de 2027, pela Área do Candidato no portal da FGV.
Inscrições
Inscrições abertas nesta quinta-feira (26), às 16h
Prazo: até 15 de fevereiro de 2027, às 16h;
Taxa: R$ 64;
Pagamento: até 16 de fevereiro de 2027;
Inscrições: Portal da FGV – Concurso Seduc-SP.