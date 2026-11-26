Cadastro começa nesta quinta-feira (26), às 16h, e segue até 15 de fevereiro de 2027. Seleção também prevê cadastro reserva para contratação de professores temporários na rede estadual

Foto: Governo de SP





A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre nesta quinta-feira (26), a partir das 16h, as inscrições para o concurso público destinado à contratação de 5 mil professores efetivos para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.



